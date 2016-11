LKA-SH: „Cold Case Unit“ im LKA Schleswig-Holstein: Sondereinheit bearbeitet ungeklärte Mordfälle

Kiel (ots) – Sehr geehrte Damen und Herren, Mord verjährt nie: Vor rund einem Jahr hat eine spezialisierte Ermittlungsgruppe im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein damit begonnen, ungeklärte Kriminalfälle neu aufzurollen. Ziel der sogenannten „Cold Case Unit“ (CCU) ist es, Altfälle aufzuarbeiten, um neue Ermittlungsansätze zu finden und mit Hilfe modernster Kriminaltechnik – im besten Fall – aufzuklären. „Wir fangen grundsätzlich vorn vorne an“, sagt Leiter Jens Vullgraf. Eine Aufklärung sei auch für die Angehörigen der Opfer nach Jahren der Ungewissheit von großer Bedeutung. In einem Pressegespräch am Mittwoch, 30. November 2016, 14 Uhr, im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Sedanstr. 14a, 24116 Kiel, Giese-Bau, EG, Raum 12 möchten wir Ihnen die Arbeit der CCU-Ermittlungsgruppe vorstellen und über erste Erfahrungen berichten. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Bitte melden Sie sich für das Pressegespräch an.

