LKA-SH: Cybercrime: Landespolizei Schleswig-Holstein bündelt Kräfte zur digitalen Kriminalitätsbekämpfung und lädt zum Pressegespräch

Kiel (ots) – Sehr geehrte Damen und Herren, ob Datenklau, Hacking-Software oder Erpressung: Immer mehr Straftaten finden online statt. Durch die fortschreitende Digitalisierung und ihre Möglichkeiten haben sich Kriminalitätsformen entwickelt, die auch die Landespolizei vor neue Herausforderungen stellen. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat sein Know-how zur Bekämpfung digitaler Kriminalität zentral in einem spezialisierten Dezernat gebündelt und sieht sich damit für die Zukunft gut aufgestellt. In einem Pressegespräch am Mittwoch, 16. November 2016, 14 Uhr, im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Mühlenweg 166, 24166 Kiel, Haus 12, 3. OG, DOM wird Kriminaloberrat Alexander Hahn, Leiter des Dezernats 23, „Cybercrime/Digitale Spuren“, über Entwicklungen im Bereich Cybercrime sowie über die Arbeit des neuorganisierten Dezernats berichten. Dazu laden wir Sie herzlich ein.

Quelle: presseportal.de