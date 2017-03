LKA-SH: Die dunkle Seite des Internets im Kieler „Tatort“: LKA-Experten twittern mit

Kiel (ots) – Jeden Sonntag ab 20.15 Uhr laufen bundesweit die Twitter-Accounts heiß: Für viele „Tatort“-Zuschauer sind die Tweets zur Mordermittlung in Köln, Münster oder Stuttgart längst ein festes Ritual. Am kommenden Sonntag, 19. März, lohnt sich das digitale Gezwitscher unter dem Hashtag #Tatort für Schleswig-Holsteiner gleich doppelt. Denn dann ermittelt nicht nur der Kieler Hauptkommissar Klaus Borowski alias Axel Milberg im Darknet. Auch das Social Media Team der Landespolizei und echte Ermittler aus dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein (LKA) sind auf @sh_polizei im Twitter-Einsatz. Der Fall „Borowski und das dunkle Netz“ führt die TV-Ermittler diesmal in die dunkelsten Abgründe des Internets. Der Leiter des Dezernats Cybercrime im LKA wurde ermordet, sein Killer offenbar online angeheuert. Doch wie jagt man einen Auftragsmörder, der sich in der scheinbar perfekten Anonymität des Darknets verbirgt? Wie real ein solches Szenario sein kann, wissen die echten Ermittler des Dezernats 23 „Cybercrime und Digitale Spuren“ im LKA nur zu gut. „Immer mehr Straftaten finden online statt“, sagt Dezernatsleiter Alexander Hahn. „Durch die fortschreitende Digitalisierung und ihre Möglichkeiten haben sich Kriminalitätsformen entwickelt, die auch die Landespolizei vor neue Herausforderungen stellen.“ Der aktuelle „Tatort“ aus Kiel bietet daher eine ideale Plattform, um das Thema Cybercrime in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und Fragen der Twitter-Community zu beantworten. „Wir gehen hier neue Wege und nutzen moderne Kommunikationskanäle“, erklärt Alexander Hahn. Ziel sei es, die Menschen im Land für das Thema zu sensibilisieren und Möglichkeiten der Bekämpfung dieser wachsenden Kriminalitätsform aufzuzeigen. „Was liegt näher, als mit unserer Zielgruppe auch über Online-Medien zu kommunizieren.“ Über den Twitter-Kanal @sh_polizei wird das Social Media Team der Landespolizei am Sonntagabend den „Tatort“ live begleiten. Für Fragen und Fakten stehen außerdem eine LKA-Expertin für digitale Spuren sowie ein erfahrener Mordermittler zur Verfügung.

Quelle: presseportal.de