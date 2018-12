Kiel (ots) – Silvesterfeuerwerk vertreibt böse Geister!? Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Wie immer rechnet die Polizei auch in diesem Jahr mit einem erhöhten Aufkommen von Einsätzen nach Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Gerade der Umgang mit nicht zugelassenen Feuerwerksartikeln birgt immer ein hohes Verletzungsrisiko, wie die vergangenen Jahre leider sehr deutlich gezeigt haben. Zusammen mit Ermittlern in Sprengstoffverfahren, den Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes und unterstützt durch eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Kiel werden wir Ihnen die rechtlichen Aspekte erläutern, präventive Hinweise zum richtigen Umgang mit Feuerwerk geben, aber auch die Gefahren und Wirkung illegaler im Vergleich zu frei verkäuflicher Pyrotechnik demonstrieren. Dazu ist beabsichtigt, vergleichende Sprengungen auf dem Gelände des Kampfmittelräumdienstes durchzuführen. Diese können auch gefilmt und fotografiert werden. Allerdings werden sich dabei alle Personen in einem Schutzunterstand befinden. Für Film- und Fotoausrüstung kann keine Gewährleistung übernommen werden. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zu O-Tönen. Die Veranstaltung findet am Montag, 17.12.18, 13:30 – 15:00 Uhr, auf dem Gelände des Kampfmittelräumdienstes in 24242 Felde, Lärchenweg 17, statt. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bis zum 14.12.18, 12:00 Uhr, bei der Pressestelle des Landeskriminalamtes anzumelden. Ohne Anmeldung besteht keine Zugangsmöglichkeit zum Gelände.

Quelle: presseportal.de