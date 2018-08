Kiel (ots) – Sehr geehrte Damen und Herren, in einer zunehmend digitalisierten Welt spielt die Auswertung digitaler Spuren bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit eine immer größere Rolle. Ob digitale Haarbürste, smarter Kühlschrank, Navigationssystem oder „mithörende“ Sprachassistenten: Der Tatort ist heute zunehmend auch „Smart-Ort“ – ein Ort, an dem neben den herkömmlichen Spuren wie Fingerabdrücke oder DNA-Spuren auch digitale Spuren entscheidende Hinweise liefern können. Im Rahmen des Digitalisierungsprogrammes der Landesregierung wird derzeit ein „Kompetenzzentrum digitale Spuren“ im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein aufgebaut. Ziel ist es, digitale Spuren künftig besser für die Ermittlungsarbeit nutzen zu können. Dafür sollen sowohl externe Spezialisten eingestellt, als auch kompetente Ansprechpartner in den Flächenbehörden eingesetzt werden. In einem Pressegespräch am Mittwoch, 15. August 2018, 10 Uhr Landeskriminalamt, Mühlenweg 166, 24116 Kiel, Haus 12, Raum 2.25 möchten wir interessierten Medienvertretern die Arbeit des künftigen Kompetenzzentrums vorstellen. Ihr Gesprächspartner ist Alexander Hahn, Leiter des Dezernats 23, „Cybercrime und digitale Spuren“. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Film- und Fotoaufnahmen in einem Labor der IT-Forensik und -Beweissicherung. Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit.

Quelle: presseportal.de