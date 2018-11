Kiel (ots) – Seit dem 1. September 2018 hat das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein einen neuen Direktor: Thomas Bauchrowitz, leitender Kriminaldirektor und vormals Leiter der Polizeidirektion Kiel, ist nun seit knapp drei Monaten im Amt. Er hat damit nach eigenen Angaben eine Aufgabe übernommen, die er als Herausforderung ansieht – eine Herausforderung, die er in engem Austausch zwischen Landespolizeiamt, Polizeidirektionen und Innenministerium angehen möchte. Kriminalitätsbekämpfung und Kriminalprävention versteht Thomas Bauchrowitz als gesamtpolizeiliche Aufgabe. So wie er intern auf einen vertrauensvollen Dialog setzt, möchte der neue LKA-Leiter auch den Dialog nach außen pflegen. Für einen ersten Austausch laden wir Sie, sehr geehrte Medienvertreter/innen, daher am Mittwoch, 28. November 2018, um 13.30 Uhr, Mühlenweg 166, 24116 Kiel, Haus 12, Raum 2.24/25, zu einem Pressegespräch ins LKA ein. Dabei soll es nicht nur um die Vorstellung des neuen Amtsleiters, sondern auch um Zukunftsthemen des LKA sowie Fragen der Öffentlichkeitsarbeit gehen. Bitte melden Sie sich entweder telefonisch unter 0431/160-4006 oder -4012 oder per Mail an presse.kiel.lka@polizei.landsh.de für das Pressegespräch an. Ein Personal- oder Presseausweis ist erforderlich. Zur Person: Der 53-jährige Thomas Bauchrowitz trat nach seinem Abitur 1985 in den gehobenen Vollzugsdienst der Kriminalpolizei ein. Dem schlossen sich verschiedene Verwendungen als Ermittler und Sachbearbeiter an, zuletzt in der Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Kiel. Nach dem Abschluss der Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst an der Polizeiführungsakademie in Münster wurde Bauchrowitz 1997 Leiter der Kriminalpolizeistelle Neumünster. Anschließend war er unter anderem auch in der Polizeiabteilung des Innenministeriums eingesetzt. 2003 übernahm er die Leitung der Bezirkskriminalinspektion Kiel. 2007 wurde er dann Leiter des Führungsstabes der Polizeidirektion Kiel, seit 2011 war er Behördenleiter in Kiel.

