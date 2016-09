LKA-SH: Erpressung in Kiel: Aktueller Stand und Einladung zur Pressekonferenz

Kiel (ots) – Die polizeilichen Maßnahmen zur Beendigung der Erpressung in Kiel sind weitestgehend abgeschlossen. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ist ein 38jähriger Mann in einer Wohnung in der Kieler Innenstadt festgenommen worden. Weitere Informationen sollen heute im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Kiel und der Landespolizei bekanntgeben werden. Hierzu laden wir Sie, sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, herzlich ein. Die Pressekonferenz findet heute, 19.09.16,um 17:00 Uhr,im Landespolizeiamt Schleswig-Holstein Haus 12, 3. OG, „DOM“ Mühlenweg 166 24116 Kiel Um Anmeldung wird unter der Rufnummer 0431 160 61420 gebeten.

Quelle: presseportal.de