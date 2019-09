Kiel (ots) – Nach der Sprengung eines Geldautomaten der Postbankfiliale in Bad Segeberg in der Nacht zu Mittwoch, 11. September 2019, sucht die Polizei nun weitere Zeugen, die die Täter oder das Fahrzeug, mit dem diese wahrscheinlich vom Tatort in der Bahnhofstraße geflüchtet sind, gesehen haben. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um dunkel gekleidete Täter. Im Anschluss an die vollendete Sprengung sind sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen haben einen weißen oder silberfarbenen Kleinwagen beobachtet, der sich vom Tatort entfernte. Anhand der Beschreibung der Rückleuchten könnte es sich um ein Volkswagen-Modell handeln. Gegen 2.15 Uhr hatten Anwohner einen lauten Knall gehört und die Polizei informiert. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei fragt nun: Wem ist in der Nacht des 11. September ein weißer oder silberner Kleinwagen aufgefallen, der in Tatortnähe und/oder in Bad Segeberg oder in Richtung der nahegelegenen Autobahnauffahrt zur A 20 unterwegs war? Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder an den Polizeiruf 110.

Quelle: presseportal.de