LKA-SH: Marzipanherzen vor Kieler Grundschule – aktueller Sachstand zur kriminaltechnischen Untersuchung

Kiel (ots) – Am Dienstagmorgen, 13.09.2016, wurden vor einer Kieler Grundschule Marzipanherzen aufgefunden, die einem anonymen Schreiben zufolge vergiftet sein sollen. Die umfangreichen kriminaltechnischen Untersuchungen haben ergeben, dass die Süßigkeiten mit einer Substanz versehen wurden. Inwieweit der Verzehr der Herzen zu einer körperlichen Beeinträchtigung geführt hätte, kann nicht abschließend festgestellt werden. Das Gutachten schließt jedoch schwere gesundheitliche Folgen aus. Die Kriminalpolizei Kiel nimmt den Vorfall sehr ernst und arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des Sachverhaltes. Hierzu bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in den frühen Morgenstunden des 13.9.16 auffällige Personen im Eingangsbereich der Reventlou-Grundschule beobachtet? Hinweise werden über den Polizeiruf 110 entgegen genommen. Der Vorfall wird zum Anlass genommen erneut darauf hinzuweisen keine abgelegten Süßigkeiten aufzusammeln und zu verzehren. Gegenwärtig sind keine weiteren Vorfälle innerhalb Kiels bekannt geworden. Die Polizei bittet weiterhin um Achtsamkeit und Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen. Nähere Einzelheiten können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden.

Quelle: presseportal.de