Kiel (ots) – Erfolgreicher Einsatz der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Kiel (GER): In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe haben die Fahnder des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein und des Zollfahndungsamtes Hamburg am Mittwoch, 27. September 2017, zeitgleich drei Objekte im Landkreis Steinburg durchsucht und dabei eine professionell betriebene Cannabisplantage entdeckt. In einem älteren Gehöft fanden die Beamten die Plantage mit mehr als 500 Pflanzen unterschiedlicher Wuchshöhe. Sie stellten außerdem rund 25 Kilogramm getrocknete Blüten und Blattmaterial (Marihuana) sowie rund 2 Kilogramm verkaufsfertiges Haschisch sicher. In einem weiteren Objekt entdeckten die Fahnder Anzeichen von Aus- und Umbauarbeiten, die für den geplanten Aufbau einer weiteren Indoor-Plantage sprechen. Sie beschlagnahmten umfangreiche Beweismittel, sowie die für den Betrieb erforderlichen Gerätschaften. Ein 43-jähriger Haupttatverdächtiger wurde festgenommen und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich als Beschuldigter wegen der unerlaubten Herstellung und des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten müssen. Der Gesetzgeber sieht hierfür einen Strafrahmen von einem bis 15 Jahren vor. Mit dem sichergestellten Rauschgift hätte der Täter einen Straßenverkaufswert von mehr als 300.000 Euro erzielen können.

Quelle: presseportal.de