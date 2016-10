LKA-SH: Sprengung von Fahrkartenautomaten in Felde

Kiel (ots) – Bereits gestern, 20.10.16, gegen 03:30 Uhr, wurden zwei am Bahnhaltepunkt der Deutschen Bahn in Felde aufgestellte Fahrkartenausgabeautomaten durch Unbekannte gewaltsam geöffnet, um so an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Die Täter setzten zur Öffnung derzeit noch unbekannte Sprengkörper ein. Dabei wurden beide Automaten total zerstört. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie eine Person in einem PKW aus dem Bereich des Tatorts in schneller Fahrt in Richtung Achterwehr davon fuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Angaben zur Höhe des erbeuteten Geldbetrages können bislang nicht gemacht werden. Der Sachschaden beträgt ca. EUR 60.000,- Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen werden im Landeskriminalamt geführt.

Quelle: presseportal.de