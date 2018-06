Fotos: TBF/Holger Kröger · Lübeck: Fahrradunfall am Mühlentor: Mutter und Kind verletzt · Lübeck (ots) – Dienstagmorgen (19. Juni 2018) ist eine Fahrradfahrerin in Lübeck St. Jürgen in Folge eines Verkehrsunfalls schwer verletzt worden. Die Mutter war gemeinsam mit ihrem Kind auf dem Fahrradrücksitz auf der Fahrradspur des Kreisverkehrs am Mühlentor unterwegs, als ihr ein PKW die Vorfahrt nahm.

(Siehe Foto-Galerie Seite 2) >>>>Gegen 09.00 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Heidelberg mit ihrem schwarzen VW Beetle die innere Fahrspur des Kreisverkehrs am Mühlentor. Von dort aus wollte sie nach rechts in Richtung Mühlendamm abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie dabei vermutlich eine zur selben Zeit auf der gesonderten Fahrradspur fahrende Lübeckerin. Die 39-jährige Mutter war auf ihrem Damenrad und ihrem 4-jährigen Kind auf dem Kindersitz unterwegs in Richtung der Ausfahrt Kronsforder Allee. Der Beetle stieß mit der Front gegen das Rad und die Mutter und das Kind stürzten anschließend auf die Fahrbahn. Dabei zog sich die 39-Jährige schwere Verletzungen zu, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Ihr Sohn wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Unter Begleitung eines Notarztes wurden beide in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten musste die Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Innenstadt kurzzeitig voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Beamte des 4. Polizeireviers haben jetzt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die 25-jährige Unfallverursacherin muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Missachtung der Vorfahrt verantworten.