Text & Foto: TBF/Holger Holger Kröger · Lübeck: Festnahme bei Polizei-Einsatz eines „Reichsbürgers“· Am Sonntag wurde während eines Polizei-Einsatzes bei einem sogenannten „Reichsbürger“ eine Festnahme vorgenommen. Die Polizei rückte zuvor mit schweren Waffen, wie Maschinenpistolen, in der Straße „Zur Teerhofsinsel“ an. Verletzt wurde anscheinend dabei niemand. Eine namentlich bei uns nicht bekannte Frau hatte sich am Sonntagmorgen bei der Polizei gemeldet, „ihr Freund würde in dem Haus festgehalten werden.“ Die Beamten der Polizei bemerkten Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Die Bewohner des Hauses, sie nannten sich nach eigenen Angaben „Reichsbürger“, wollten die Einsatzkräfte nicht ins Haus lassen.

Offensichtlich kam es nach einem Streit in dem Haus zu einem Feuer, weil ein Ofen umgekippte. Daraufhin rückten mehrere Polizisten mit Maschinenpistolen an und sperrten die Straße komplett.

Als die Feuerwehr in die Wohnung kam, war sie stark verraucht, der gesuchte Mann jedoch nicht anwesend. Bei der Durchsuchung der Räume stellten die Beamten fest, dass gegen einen weiteren Mann in dem Haus ein Haftbefehl vorlag. Der Gesuchte wurde festgenommen.

Die Anwohner konnten nach eineinhalb Stunden wieder in ihre Häuser.