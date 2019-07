“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz und Holger Kröger · Lübeck : Großbrand Trafostation Fackenburger Allee 03:35 Uhr 01.07.2019 · In der Nacht von Sonntag auf Monbtag kam es gegen 3.30 Uhr an einem Trafo an der Fackenburger Allee zu einem großen Brand. Die Auswirkungen waren umfassend, die Stadtverwaltung wude lahm gelegt. Eine große Rauchwolke überzog St. Gertrud, die Bevölkerung wurde gewarnt, Fenster und Türen zu schließen. Der Grund des Feuers: Ein technischer Defekt. Siehe Bilderbogen >>>>Dir Feuerwehr setzte Messfahrzeuge an, um die Luftbelastung zu kontrollieren. Der Gestank von verbranntem Gummi überzog Teile der Stadt. Gegen 5 Uhr war das Feuer gelöscht, der Stromausfall in St. Lorenz Nord und Dornbreite dauerte noch eine Halbestunde länger an. Im Einsatz waren die Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Vorwerk und Innenstadt mit rund 50 Leuten. Gegen 6 Uhr konnte der aufgebaute Einsatzstab aufgelöst werden. „Für einen Trafo-Brand war das Feuer schnell gelöscht“, sagt Lars Walther, Sprecher der Feuerwehr Lübeck.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Stromversorgung über einen zweiten Trafo im Gebäude wieder hergestellt. Auslöser des Feuers war ein Gasüberdruck im Trafo.

Aufgrund des rund zweistündigen Stromausfalls mussten alle Server der Stadtverwaltung neu gestartet werden. „Zurzeit ist noch nicht klar, wann die Systeme wieder vollständig laufen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass bis dahin keine Dienstleistungen im Rahmen der Servicezeiten angeboten werden können. Kunden, die einen Termin vereinbart haben, erhalten einen Ersatztermin. Weitere Informationen sind beim telefonischen Bürgerservice unter der Rufnummer 0451/115 erhältlich.