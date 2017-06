Lübeck: Verkehrsunfall mit Bus

“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Holger Kröger – Lübeck (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen (08.06.2017) fuhr ein Bus der Lübecker Stadtwerke in einer Linkskurve geradeaus und prallte gegen eine Hauswand.Der allein in dem Bus befindliche, 26-jährige Busfahrer beabsichtigte, dem Straßenverlauf folgend aus der Friedrichstraße kommend nach links in die Billrodtstraße einzubiegen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr der Bus gegen 06.15 Uhr geradeaus über einen gepflasterten Weg an dem Gebäude der Kreuzkirche vorbei und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.Der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Lübecker Klinik gebracht.