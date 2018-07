Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · In Lübeck-Wulfsdorf hat am 04.07.2018 Mittwochabend gegen 19 Uhr ein Feld gebrannt. Weil der Einsatzort in direkter Nähe zum Flughafen lag, rückte auch die Flughafenfeuerwehr mit einem Löschfahrzeug an. Mit der großen Löschkanone konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es brannten mehrere Tausend qm Stroh. (siehe Fotogalerie Seite 2) >>>>4 freiw. Feuerwehren waren im Einsatz, sowie die Berufsfeuerwehr und die Flughafenfeuerwehr mit insgesamt ca. 60 Mann. Der Bauer war gerade mit der Strohpresse auf dem Feld, als das Feuer vermutlich durch einen Funkenflug entstand .