Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Michy Reincke – VERWANDTE DER SONNE TOUR 2019 – Michy Reincke gastierte am 5. April 2019 mit seiner VERWANDTE DER SONNE TOUR im Lübecker Kolosseum. Michy Reincke eröffnete den Abend mit einigen Sätzen und kündigte das Opener-Duo LIZA & KAY an. Der Veranstaltungssaal war mit circa 350 Gästen gut besucht. Kay Petersen musste nach dem Auftritt sofort in Richtung Hamburg zurück, da der werdende Vater und seine schwangere Frau ein Kind erwarten, deshalb gab es in der Veranstaltungs-Pause nur Autogramme von Liza Ohm.

Michy Reincke stellte die Lieder seiner neuen CD vor. Seine bekannten Songs gab es auch zu hören. Zwischendurch machte er Späße, wie bei einer Verkaufsveranstaltung.

„Sie können Esbit-Kocher und anderes Zeug kaufen“, sagte der Musiker.

Die Liebhaber seiner Musik mögen seinen Humor und die vielen Anekdoten.

Im Saal saßen zwei Lübecker Freundinnen von Michy Reincke.

Andrea Wilke und Birgit (Biggi) Pöhner. Biggi musste auf die Bühne und mit Reincke gemeinsam musizieren. Sie durfte zum erfreuen der Gäste Mundharmonika spielen, was sie auch sehr gut machte. Frau Pöhner hat blonde Haare, deshalb passte der Titel: “Für immer blond“, von 1991 wunderbar.

In der Pause traf ich die Frauen im Foyer. Sie erzählten: „Den Michy kennen wir schon viele Jahre“. Andrea Wilke kennt Reincke schon über 37 Jahre und war früher bei ihm Chor-Sängerin.

Sie hatte auch in Hamburg, Lübeck und Umgebung Solo Auftritte und war bei derselben Plattenfirma. „Das war bei Polydor, damals ist Michy noch als Felix de Luxe aufgetreten“, erzählte sie mir. Bei SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG sind von Andrea Wilke 5 Werke verlegt. “Freundin“, “Halt mich fest“, “Nur für eine Nacht“, “Vogelfrei“, und “Worte“.

Bei dem Lied: “Worte“ hat Andrea Wilke mit Michael Chambosse gemeinsam den Text geschrieben.

Pause beendet.

Nun ging es auf der Bühne mit Michy Reincke und seinen Begleitmusikern weiter.

Als er das Lied “Wir fliegen vorbei“ sang, gab es stehende Ovationen. Nun setzte sich kein Konzertbesucher wieder hin. Gemeinsam sangen alle bis zum Ende des Programms und dann auch noch die Zugaben, “Valerie Valerie“ und “Taxi nach Paris“.

Mit dem Lied “Es wär’ so schön“ von 1991endete dann der wundervolle Abend.

Das Publikum war gut in Stimmung und hätte gerne noch weiter gefeiert und gesungen.