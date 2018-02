· Mike Dee präsentiert “DIE ORIGINAL KULTSHOW“ am 21. August 2018 – Happy Birthday Mike Dee – Heute feierst Du Deinen 55.Geburtstag. hier-luebeck wünscht Dir alles Gute. Am Samstag 21. April 2018 ist es wieder soweit, Moderator Mike Dee präsentiert “DIE ORIGINAL KULTSHOW“ im Restaurant Forsthaus Bolande in Reinfeld. Folgende Künstler werden für einen stimmungsvollen Abend sorgen: Sängerin NINA mit Ihren deutschen Schlagern.Johan Heeren aus den Niederlanden kennen schon viele Gäste von vorherigen Veranstaltungen. Er singt niederländische und internationale Hits. Ebenfalls aus den Niederlanden fragt Nick MacKenzie: Mein Sohn wirst du dein Herz verschenken, dann solltest du immer daran denken, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, darum schau dir erst die Mutter an. Nick MacKenzie (eigentlich Nick van den Broeke, *2. März 1950 in Bandung, Indonesien). Bekannt durch seine Internationalen Hits aus den 70. & 80. Jahren.JUANITA – 28 Wochen in den Deutschen Charts bis auf Platz 4, On Is One, Peaches on a Tree, Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, In Old Mexico.Im Jahre1980 startete MacKenzie mit dem Hit: Hallo Good Morning how are you ?, nochmal richtig durch, auf dem noch weitere folgten.Von DJ Marco Riccardo gibt es im Anschluss noch Tanzmusik für Jung & Alt.Einlass zur Show: ab 18:00 UhrShowbeginn ca. 20:00 UhrVorverkauf: 14,- EuroAbendkasse: 17,- Euroinklusive Verlosung!Restaurant Forsthaus BolandeBolande 4323858 ReinfeldTel.: 04533 1564www.forsthaus-bolande.de