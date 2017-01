Mit Sing, Swing and Pray das neue Jahr gefeiert

“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Wolfgang Freywald – Es war Gospel-Musik vom Feinsten, heute, am 21. Januar, ab 18 Uhr, in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bargteheide. Der German Folk & Gospel Choir hatte eingeladen, das Jahr 2017 singend, swingend und fröhlich, auch zu Ehren Gottes zu beginnen.Unter der Gesamt-Leitung von Volker Thomsen und Eggo Fuhrmann für den Gospel-Teil gab es Folk und Gospel von etwa 40 Sängerinnen und Sängern des Chors aus ganzem Herzen vorgetragen, und die etwa 100 Zuhörer waren sehr angetan und sangen in manch einem geistliche Kanon begeistert mit. Der Eintritt war frei-(willig), sollte doch eine großzügige Spende für das KonfiCamp der Kirchengemeinde Bargteheide zusammenkommen. Und so wurde kräftig mit Sing, Swing and Pray das neue Jahr 2017 gefeiert.