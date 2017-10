MuseumsCard 2017 – an zwei Tagen in den Herbstferien kostenlos mit Bus und Bahn ins MuseumAn den beiden Donnerstagen in den Herbstferien (19. und 26.10.2017) gilt die MuseumsCard zusätzlich als Fahrkarte in allen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Schleswig-Holstein sowie in den Regionalzügen, die zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg verkehren.

Alle Informationen rund um die MuseumsCard sowie den Link zum Download der MuseumsCard finden Sie auf der MuseumsCard-Website: www.meine-museumscard.de.

Museen entdecken mit der MuseumsCard: freier Eintritt für Kinder und Jugendliche: Eine Liste der beteiligten Museen finden Sie im Anhang.

Die MuseumsCard wird vom Landesjugendring Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

den schleswig-holsteinischen Sparkassen, dem Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg sowie dem Nahverkehr Schleswig-Holstein durchgeführt.