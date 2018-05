Ab Juni startet „Mit Genuss die Natur retten – Naturgenussfestival Schleswig-Holstein“ · Einzigartiges Projekt in Deutschland für den Naturschutz –Weltretter werden – Trendthema, Berufswunsch oder kann man das wirklich? Wenn auch nur im eigenem, bescheidenen Rahmen und möglichst mit Spaß und aktivem Erleben? Eine intakte Umwelt erhalten, heimische Pflanzen und Tiere schützen, gleichzeitig das Natur positiv und mit Genuss erleben – das wäre doch eine gute Aktion –.gerade in Zeiten der Hiobsbotschaften über Insektensterben, Massentierhaltung oder Klimawandel. „Das ist ganz einfach und jede*r kann mit Genuss dazu beitragen, ein Stückchen die Natur in unserer Heimat zu retten“ sagen die Organisatoren des Naturgenussfestivals von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.Das Naturgenussfestival, ein Projekt der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, setzt ganz auf das aktive Mitmachen und nachhaltige Verstehen. Rund 80 Partner in ganz Schleswig-Holstein tragen dazu bei, dass im ganzen Land Aktionen angeboten werden und das jede*r Gast mit Spaß, Genuss und guter Laune zum Naturretter wird. Von Juni bis September (in diesem Jahr zum vierzehnten Mal) werden Gastronomen, Produzenten und Naturführer zum Naturgenuss-Botschafter.

Jeder Partner bietet während der Naturgenussfestival-Zeit sein individuelles Programm – immer im Bezug auf die Vision „Mit Genuss die Natur retten.“ Ein besonderes Naturgenuss-Menü oder Gericht vom Spitzenkoch, veranstaltete Bootsfahrten ins Stiftungsland mit Picknick, Planwagen-touren, Hoffeste mit Schotten-Rock, Poetry Slam op Platt oder Naturkino in der Scheune, Mal-kurse bei den Galloways, Kräuterwanderungen über ehemalige Kasernengelände, Käseschule in der Meierei oder Klöncafé bei den Naturschutzrindern. Jede Veranstaltung ist ganz besonders, mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt, individuell und hat immer ein Ziel: Den Schutz der Natur, der Tiere und Pflanzen erlebbar machen und dafür zu sensibilisieren. Das Ganze ohne „oberlehrerhaftes Beibringen“, nur mit eigenen Naturerlebnissen, die begeistern.

„Wir sind regionale Genuss-Scouts, Naturretter-Organisatorinnen, lernen viele Menschen sowie deren Projekte kennen, sind bei fast jeder Naturgenussfestival-Veranstaltung dabei, kennen unse-re Partner persönlich und haben selbst ganz viel Spaß bei allen Events. Die Gäste sind so begeis-tert nach jeder Wanderung oder den tollen Naturgenuss Essen, dass dieses Festival dazu beiträgt, unsere Natur ein bisschen mehr zu retten. Das kann so einfach sein – wenn jeder nur etwas mit-denkt, mitmacht und dann nachhaltig ein paar Erkenntnisse oder Gedanken umsetzt. Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein hat mit diesem Naturgenussfestival ein Projekt geschaffen, dass die Menschen am „Abenteuer heimische Wildnis“ teilhaben lässt.“ so Ingrid Schulze und Silvia Janzen, die für die Projektkoordination zuständig sind.

Über die vier schönsten Sommermonate des Jahres gibt es rund 100 Veranstaltungen, jedes Wo-chenende, aber auch in der Woche kann man das Stiftungsland in Schleswig-Holstein, immerhin gesamt 35.000 Hektar in fast 300 Gebieten, live erleben.

Von Amrum über Witzwort, Wacken, Sankt Peter Ording, Schleswig, Glückstadt, Kiel, Molfsee, Daldorf, Lübeck bis Hamburg kann man Naturschutz mit Genuss erleben. „Einige Gäste planen Ihren Urlaub nach unseren Veranstaltungen! So traf ich letztes Jahr Gäste auf Amrum zum Bar-becue, dann im Stiftungsland Schäferhaus zur „Jenseits von Afrika Tour“ mit Gourmet-Picknick am See und zum Schluss zur Pilzexkursion mit Experten. Die Rückmeldungen sind nur positiv. Das liegt an unseren Partnern, die richtig Spaß an dem Projekt haben. Die Kooperationen, die zum Ziel haben, unsere Heimat lebens- und liebenswert zu machen, sind ein großes Glück.“ So Silvia Janzen, die die Kooperationen plant und weiter ausbaut in Richtung regionale, nachhaltige Produzenten.

Das Naturgenussfestival startet am 3. Juni mit einem Picknick in Weiß auf den Wilden Weiden im Stiftungsland Eidertal bei Flintbek. Das Naturgenussgericht wird in 22 gastronomischen Spitzenrestaurants angeboten – an ganz besonderen Orten. Wo sonst Heavy Metal Typen für Genuss sorgen, in Wacken, spielt dann das Naturschutzrind eine wichtige Rolle. In der „Ole Liese“ auf Gut Panker, Gourmet-Sterneküche, wird ein Naturgenusspicknick im Garten serviert. Im Szene-lokal FUH in Ottensen gibt es dann das Eidertal-Rind. – Ganz, ganz viele Möglichkeiten, einfach zum (kleinen) Weltretter zu werden! Online unter www.naturgenussfestival.de zum nachlesen.

NATURGENUSSFESTIVAL SH 2018: Mit Genuss die Natur retten! Das besondere Festival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein begeistert von Juni bis September Naturliebhaber*innen in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg. Rund 80 Gastronomen und Produzenten sowie Natur- und Landschaftsführer*innen (ca. 100 Veranstaltungen) engagieren sich mit kreativer, regionaler Kochkunst, Qualitätsprodukten und echtem Insiderwissen für das NATURGENUSSFESTIVAL. Im Zentrum stehen das Naturerleben im Stiftungsland und das aromatische Fleisch der Naturschutz-Rinder. Das sind Robustrindrassen wie Galloways, Schottische Hochlandrinder, Angus- oder auch Shorthornrinder, die auf den „Wilden Weiden“ der Stiftung Naturschutz ganzjährig als Landschaftspfleger im Einsatz sind. So lecker schmeckt Naturschutz – natürlich hier! Mehr Informationen unter www.naturgenussfestival.de