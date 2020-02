NDR und Deutsche Post präsentieren Sonderbriefmarke „Sesamstraße“ · Ernie und Bert, Elmo und das Krümelmonster, Tiffy und Samson – sechs Puppen aus der „Sesamstraße“ sind auf einer neuen 80 Cent Briefmarke zu sehen. NDR und Deutsche Post präsentieren die Sondermarke „Sesamstraße“ am Montag, 2. März, der Öffentlichkeit. Sonderpostfiliale beim NDR am Rothenbaum mit Ernie und Bert.Auf dem NDR Gelände in Hamburg-Rotherbaum hat an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr eine Sonderpostfiliale geöffnet (Zugang über den Eingang Mittelweg). Briefmarken-Liebhaberinnen und -Liebhaber und „Sesamstraßen“-Fans bekommen hier die Sondermarke mit Sonderstempel, ein Ersttagsblatt sowie alle Post- und Paketprodukte der „Sesamstraße“. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, sich mit Ernie, Bert, Elmo und dem Krümelmonster fotografieren zu lassen oder ein Selfie zu machen. Und für die ersten 50 Kinder in der NDR „Sesamstraßen“-Postfiliale gibt es einen Überraschungsbeutel.

Die offizielle Präsentation der Sondermarke „Sesamstraße“ findet um 11 Uhr statt. Thomas Schreiber, Leiter des NDR Programmbereichs Fiktion und Unterhaltung, begrüßt die Gäste. Ernie und Bert laden ein zur Talkrunde mit Ole Kampovski, dem Leiter der Abteilung Kinder und Jugend im NDR, Dr. Alexander Plum, Vice President Produktmanagement der Deutschen Post sowie der Grafikerin Jennifer Dengler, die die „Sesamstraßen“-Briefmarke gestaltet hat.

Die Sonderbriefmarke „Sesamstraße“ wurde in einer Auflage von 55 Millionen gedruckt. Sie soll als fröhliche Botschafterin der berühmten Kindersendung kreuz und quer durch Deutschland reisen. Der NDR produziert die deutsche „Sesamstraße“, die es seit 1973 gibt. Sie ist hierzulande eine der erfolgreichsten Kindersendungen und wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Neben dem klassischen Magazin gehören zur „Sesamstraßen“-Familie auch das Online-Angebot www.sesamstrasse.de, die werbefreie und kostenlose „Sesamstraßen“-App, Fernsehfilme für Kinder mit den Hauptdarstellern Wolle und Pferd, die Reihe „Eine Möhre für Zwei“, zahlreiche „Sesamstraßen“-Songs mit Pop-Stars wie Herbert Grönemeyer, Jan Delay und Lena Meyer-Landrut und vieles mehr.