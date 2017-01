Neujahrswünsche

Foto: https://pixabay.com – Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, ein gesegnetes, friedvolles Jahr 2017! In Zeiten, in denen sich viele immer etwas Brandneues wünschen – ein neues Auto, einen neuen Computer, das neuste Handy, die neuste Mode – da wünschen wir Ihnen, dass im neuen Jahr alles beim Alten bleibt: Bleiben Sie zufrieden, bleiben Sie gesund und so liebenswert wie Sie bisher waren!Sie werden es nicht glauben,

Doch es steht vor der Tür

Mit Vorsätzen und Wünschen

Und neuen Taten im Visier.

Begrüßen Sie das neue Jahr,

Und machen Ihre Träume wahr!

Herzliche Grüße zum neuen Jahr vom www.hier-luebeck.de-Team