Fotos und Text: Thomas Nyfeler · Abgebrannt am Umzugstag / Glück im Unglück / Küchenbrand in voller Ausdehnung · Neumünster. (tny) Abgebrannt am Umzugstag. Glück im Unglück hatten die Besitzer des Hauses in der Kieler Straße. Gegen 13.40 Uhr bemerkten sie schwarzen Qualm aus dem Lüftungsschacht und aus dem Fenster der Küche ihrer vermieteten Wohnung. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr über den Notruf 112. Die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Neumünster löste daraufhin „Feuer 1“ Alarm aus. (Siehe Fotogalerie Seite 2) >>>>Somit wurde der Löschzug und der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Ortsfeuerwehren Tungendorf-Dorf und Tungendorf-Stadt alarmiert. Die Ortsfeuerwehr Tungendorf-Dorf fuhr die Einsatzstelle mit an, die Feuerwehr Tungendorf-Stadt sicherte den Grundschutz der Stadt Neumünster mit ab. Bei Ankunft brannte die Küche lichterloh. Einsatzleiter Stefan Hennig schickte einen Angriffstrupp unter schweren Atemschutz unter einem C-Rohr vor, ein zweiter Angriffstrupp bliebt als Sicherheitstrupp in Bereitstellung, die das Feuer recht schnell unter Kontrolle brachten. Bei den Nachlöscharbeiten musste die Zwischendecke und Verkleidung der Küche abgenommen werden um an die Glutnester heran zukommen. Als die Mieter zurück kamen, um die restlichen Einrichtungsgegenstände abzuholen, trauten sie ihren Augen nicht, Ihre Küche stand in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Rund 1 Stunde wurde die Kieler Straße zwischen dem Stoverweg und der Schulstraße voll gesperrt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird durch die Kriminalpolizei Neumünster ermittelt.

