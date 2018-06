Fotos und Text: Tom Nyfeler. (nyf) Neumünster: Unfall mit Polizeiwagen: In Neumünster (Hansaring Ecke Roonstraße) am Mittwoch. Gegen 16.20 Uhr kam es auf dem Hansaring Ecke Roonstraße kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen der Polizei. Zwei Feuerwehrleute, Daniel Rix und Jürgen Stürck, von der Regieeinheit, kamen durch Zufall an die Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe und alarmierten über Funk die Berufsfeuerwehr Neumünster. (siehe Foto-Galerie Seite 2) >>>>Der Rettungszug sowie drei RTW und ein Notarztfahrzeug wurden an die Unfallstelle gerufen. 3 Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurden dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus zugeführt. Zur Schadenshöhe sowie dem Unfallhergang konnten keine Angaben Seitens der Polizei gemacht werden. Die Beamten der Berufsfeuerwehr Neumünster trennten bei beiden Fahrzeugen die Batterie und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Verkehr wurde über Nebenstraßen umgeleitet.