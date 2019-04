Text und Fotos: Holger Kasnitz · Nix April, April oder PFUI SPINNE. Ich habe mich getraut. Am 31. März 2019 war ich bei den Riesenvogelspinnen in den Lübecker Media Docks. Wir hatten bei hier-luebeck vorab berichtet. Meine Tochter Farina schrieb mir, nach dem Sie meine Fotos gesehen hatte: „Papa das hätte ich nicht gedacht, dass du dich das traust.“ Haha, Papa hat, bin ich jetzt ein Held; es gibt Schlimmeres.Vor den meisten Spinnen ekele ich mich sonst, aber es sind nützliche Tiere.

Sie können ja auch etwas kleiner sein. Die Kleinen findet man aber nicht so leicht.

Ich hatte extra noch dreimal gefragt: „Tun die auch nichts?“ Antwort vom Veranstalter: „Nööööööööööö!!!!“ Also bis jetzt….

Der kann schnacken.

Ich denke, jetzt mutig sein und ran. Soll ich mich blamieren? Nein!

Da steht der Typ mit der Riesenvogelspinne vor mir und zack, krabbelt sie auf meine Hand.

Da ging mir der Film “Das große Krabbeln“ durch den Kopf.

Acht haarige lange Beine setzen sich in Bewegung. „Bloß nicht in meinen Jackett-Ärmel“, denke ich.

Langsam bewegt sich die Spinne meinen Unterarm hinauf. Boah eh, habe ich mich zusammengerissen und die Schweißperlen auf der Stirn unterdrückt. Nun reicht es aber. Ich muss noch zu einer Veranstaltung in die Lübecker Musik- und Kongresshalle. Nachdem ich das Tier wieder zurückgegeben hatte, bin ich erst mal zur Toilette, neeeee, zum Hände waschen; Pipi machen erst danach und noch mal Hände waschen.

Ein kleiner Junge wollte sich mit einer Spinne in den Händen vom Personal fotografieren lassen. Oooooh je, da hüpfte das Tier aus 50 cm Höhe auf den Fußboden. Der Junge sagte: „Ich habe nichts gemacht, die ist einfach so da runter.“ Alle Leute starrten auf den Fußboden. Der Mitarbeiter wartete erst mal einen Augenblick. Alle Leute schauten ihn an. Was nun? Er hob die Spinne dann vom Boden auf und brachte sie in das Terrarium zurück. Da wusste er wohl auch nicht so recht, “Beißt der Geier oder beißt er nicht“. Der Song von Wolfgang Petry heißt so ähnlich.

Habe noch einige Fotos gemacht, mich bedankt und verabschiedet. Mann, war ich froh, als ich wieder draußen vor meinem Auto stand.