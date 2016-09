“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Oktoberfest in Lübeck, 30. September 2016 – 9. Okt. 20h bei Zeltkönig auf dem Parkplatz bei „Hagebau" an der Lübecker Lohmühle. Am Freitag Nachmittag um 17:00 Uhr eröffneten Henning König und seine Frau Angelika das große Oktoberfest-Festzelt. Die Gäste stürmten gesittet in die Räumlichkeiten, wo schon die „Bajuwaren" aus Niederbayern aufspielen. Schnell füllte sich das Zelt und mit einem „Oans, Zwoa, Drei, G'suffa" begann die Gaudi mit der Claudi. Claudia Rosenecker ist die fesche Sängerin der „Bajuwaren", die aus Waldkirchen aus der Nähe von Passau nach Lübeck angereist ist und die Band von Freitag bis Sonntag für Bayrische Partystimmung sorgen werden. Weitere 4 Musiker und zwei Techniker hat das Madl im Gepäck. Sämtliche Bayrische Volks- und Oktoberfestmucke, Partyhits von Helene Fischer bis Andreas Gabalier wird „aufgespuit". Heute um 20:00 Uhr startet ein großes Feuerwerk und danach ist wieder Halli Galli in der Hütt'n angesagt.

Ein kleiner Junge stand vor dem Eingang des Festzeltes. Er fragte den etwas größeren „Securityman-Davor“ wann darf ich denn hier rein. Na min Lütten, da muß du noch einige Jahre warten. „Davor“ heißt wirklich so, und nicht weil er immer davor steht. Er sagte grinsend: die lassen mich auch immer nicht rein.

www.zelt-koenig.de