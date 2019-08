“Zum Bilderbogen”

Text: Farina und Holger Kasnitz · Fotos: Holger Kasnitz · Lars Eidinger und Markus Goller bei – OPEN AIR KINO UNTERM OSTSEEHIMMEL – CINESTAR Lübeck. Das war der krönende Abschluss am schönen Ostseestrand in Travemünde. Bei schönstem Sommerwetter präsentierte CineStar Lübeck am Sonntag, 25. August 2019 deutsches Kino aus der Region und live dabei waren Regisseur Markus Goller und einer der Hauptdarsteller Lars Eidinger. Es gab das sympathische Roadmovie “25 km/h“ über zwei ungleiche Brüder, für das nur wenige Kilometer entfernt gedreht wurde. Lars Eidinger und Markus Goller ließen sich gerne mit den Strandkinobesuchern fotografieren und gaben auf Autogramme. Ein kleiner Plausch hier, ein Foto dort. Gemeinsam mit der Theaterleiterin Miriam Waldmann wurden vor dem gesamten Publikum Fragen beantwortet. Das Lars Eidinger auch viel Theater gespielt hatte, wussten einige Gäste und sprachen ein großes Lob dafür aus. Dann gab es noch eine Torte, denn “25 km/h“ hat die Besuchermillion geknackt. Für ein Foto mit der Torte, wäre sie Lars Eidinger fast vom Tablett gerutscht, doch viele helfende Hände verhinderten dieses Desaster.

Klaus Puschaddel, neuer Aufsichtsratsvorsitzender der LTM – Lübeck Travemünde Marketing, Erster stellvertretende Stadtpräsident und Mitglied der Bürgerschaft Lübeck, kam mit seiner Ehefrau Ellen Ehrich zu dem Film-Spektakel. Sie erzählten: „Wir feiern heute unseren 13. Hochzeitstag, kennen uns aber schon 40 Jahre. Unsere Namen haben wir aber behalten“. Dann setzten sie sich zwischen die anderen Besucher und schauten gemeinsam den Film, der kurz nach 21:00 Uhr startete.

Lars Eichinger sollte mit der Ostsee im Hintergrund fotografiert werden, doch eine Frau wollte hinter ihm nicht aus dem Bild gehen, er stützte sich auf ihre Schulter ab, beide schauten sich an und lachten.

Auf einem Bild sehen wir, von links: Regisseur Markus Goller, LTM Geschäftsführer Christian Martin Lukas, Cinestar-Lübeck Geschäftsführer Oliver Fock und Schauspieler Lars Eidinger.

Der zweite Hauptdarsteller von “25 km/h“ Bjarne Mädel, konnte leider nicht nach Travemünde kommen.

Es war ein schöner Filmabend am Ostseestrand von Travemünde, der bis weit in die Nacht andauerte.

