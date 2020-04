Spargelernte in Corona-Krise: Albrecht dankt Helfern Schleswig-Holsteins Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hofft auf einen positiven Nebeneffekt der Corona-Krise im Umgang mit Lebensmitteln. "Diese Ausnahmesituation, in die uns die Corona-Pandemie gebracht hat, öffnet vielen Verbrauchern die Augen für zentrale Aspekte", sagte Albrecht der Deu

Panikkäufe in Istanbul: Ausgangsverbot in 31 türkischen Städten Istanbul (dpa) - In der Türkei hat die Regierung wegen der Corona-Krise für dieses Wochenende kurzfristig Ausgangsbeschränkungen in 31 Städte verhängt. Betroffen war auch die größte Stadt des Landes, die Millionenmetropole Istanbul, wie Provinz-Gouverneur Ali Yerlikaya am späten Freitagabend in eine

Achtjähriger leiht Polizist Fahrrad für Verfolgungsjagd Dank eines Kinderfahrrades hat ein Bereitschaftspolizist in Mühlenbeck (Oberhavel) zwei Flüchtende erreichen können. Ein Achtjähriger hatte beobachtet, wie Beamte zwei Männer zu Fuß verfolgten, wie Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Samstag sagte. "Spontan bot er sein M

2069 Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein: 40 Tote In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 2069 gestiegen. Damit habe sich die Zahl der Infizierten im Vergleich zum Vortag um 37 erhöht, teilte die Landesregierung am Karsamstag mit. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziel

5, 2 Millionen Euro aus Eurojackpot gehen nach Brandenburg Rund 5, 2 Millionen Euro aus der Gewinnklasse 2 der Lotterie Eurojackpot gehen nach Brandenburg. Es sei der dritte Millionengewinn in diesem Jahr, teilte die Land Brandenburg Lotto GmbH am Samstag mit. Der Gewinnerschein sei am Karfreitag online für 16, 50 Euro getippt worden. Er erzielte fünf Richtig

Nonnemacher: Kapazitäten der Kliniken nicht überschritten In Brandenburg besteht nach Ansicht von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) trotz der Corona-Krise keine Gefahr, dass die Kapazitäten des Gesundheitswesens überschritten werden. "Ich glaube, wir haben die Ziele, die wir uns gesteckt haben, nämlich durch die Eindämmungsverordn

Gemeindetag fordert finanziellen Schutzschirm für Kommunen Wegen der Corona-Krise hat der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag Finanzhilfen der Landesregierung gefordert. "Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommunen wird ebenso wie für andere Bereiche ein finanzieller Schutzschirm erforderlich sein", sagte der Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinisch

Corona-Krise: Strandkorb im Garten als Inselersatz - derzeit sehr gefragt Buxtehude/Sylt (dpa) - Seit 16 Jahren verkauft Kay Gosebeck Strandkörbe - was in der Corona-Krise passiert, hat er noch nicht erlebt. "Bei uns ist Land unter, wir werden erschlagen mit Aufträgen", sagt der 62 Jahre alte Gründer der Strandkorbmanufaktur Buxtehude. Fast 4000 Klicks zählt er derzeit am

Kalbitz: Unser Ziel ist Einfluss bundesweit, keine Ost-AfD Die führenden Köpfe des Rechtsaußen-Flügels der AfD streben nach eigenen Angaben keine Abspaltung im Osten an - auch wenn ihre Strömung dort deutlich höhere Zustimmung erfährt als im Westen. "Die Theorie, Björn Höcke und ich arbeiteten mittelfristig an der Abspaltung einer Ost-AfD ist hanebüchener B