Foto: Mercedes-Benz SUP World Cup ·

Paddelt Sonni Hönscheid heute in Scharbeutz vorzeitig zum WM-Titel? Hochspannung beim Mercedes-Benz SUP World Cup / Die gebürtige Sylterin Sonni Hönscheid kann sich am Schlusstag den vierten WM-Titel sichern / Honorarfreies Footage wird nach Rennende verschickt / Das Rennen wird live auf www.sportdeutschland.tv übertragen.(Scharbeutz, 01.07.2018). Was die deutschen Fußballer in Russland nicht geschafft haben, kann Sonni Hönscheid am Sonntag auf der Ostsee gelingen. Gewinnt die gebürtige Sylterin den Mercedes-Benz SUP World Cup in Scharbeutz, ist sie vorzeitig neue Weltmeisterin im Stand Up Paddling. Selbst wenn die 37-Jährige den Sieg beim größten SUP-Event in Europa verpasst, muss ihre härteste Konkurrentin, Olivia Piana, gewinnen, um den Titelkampf weiter offen zu halten. Alles andere als der erste Platz der Französin würde den vierten WM-Titel für Sonni Hönscheid bedeuten, die in dieser Saison bis auf einen zweiten Platz alle Rennen in der Paddle League gewonnen und ihre Konkurrentinnen in Grund und Boden gepaddelt hat.

Der Start zum entscheidenden Rennen über 10.000 Meer erfolgt um 14 Uhr an der Seebrücke in Scharbeutz. Um 16 Uhr werden die Sieger des Mercedes-Benz SUP World Cup und vielleicht auch die neue Weltmeisterin Sonni Hönscheid geehrt. Honorarfreies TV-Footage erhalten Sie per Download-Link nach dem Rennende.