Parken, so eng es nur geht · (tbf) Ich war heute gerade mal wieder in Lübeck und bei dem schönen Wetter hatte ich gegen Mittag in der Altstadt bock auf ein Eis. Also parkte ich meinen Mitsubishi vor der Pizzeria Losteria, An der Untertrave und ging zum Eismann gegenüber und holte mir die ersehnte Abkühlung, einen gute Portion Vanille-Eis mit Schokostreuseln.Sven Möhlmann, der Eismann und ich plauderten ein wenig und wir schauten eher zufällig beide rüber zur Pizzeria und sahen mein Auto stehen und dahinter stand mit einem mal ein brauner BMW, der so eng an das Heck meines Mitsubishis rangefahren war, daß keine LN mehr zwischen die beiden Stoßstangen gepaßt hätte.

Paar Minuten später kam der Fahrer des BMW, ein Versicherungskaufmann aus Rostock und fragte uns, was wir da so interessiert kuckte und warum ich sein Auto fotografieren würde.

Ich fragte ihn, warum er so dicht an mein Auto rangefahren wäre und er sagte: „Die Parklücke war so eng, es paßte gerade so!“ Dann sagte er noch, es täte ihm Leid, er hätte vielleicht ein Stückchen mehr Platz lassen müssen. Ein Schaden war nicht entstanden, ich bat ihn dann aber doch noch, zukünftig etwas mehr Abstand vov der Stoßstange seines „Vordermanns“ einzuhalten.