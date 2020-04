Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Peter Petrel unser beliebte Jazz und Schlagersänger feiert am 14. April 2020 seinen 80. Geburtstag. Am Ostermontag erzählte mir Peter: „Groß feiern tun ich nicht, ich wollte mit meiner Ehefrau Tina (Martina Sauer) nach Antwerpen fahren, da sind wir immer gerne und laufen durch die Stadt und am Hafen entlang. Das geht wegen Corona nicht und wir feiern zuhause. Den Kuchen backt Tina selbst, weil hier in unserem kleinen Dorf gibt es ja nichts. Nebenan haben wir einen Metzger, da gibt es gutes Fleisch und Wurst. Momentan fahren wir einmal in der Woche zum nächsten Supermarkt und kaufen da ein. Den 100. Geburtstag feiern wir dann ganz groß.“ Peter Petrel ist als Peter Sauer am 14. April 1940 in Bad Frankenhausen (Kyffhäuser) geboren.

Er musizierte in vielen Musikrichtungen, aber am liebsten sind ihm Jazz und Swing.

Mit Jazz begann er 1958 in Hannover seine Musikkarriere. Sein Vater sagte: „Mein Sohn, das ist Brotlose Kunst.“ Doch Peter ließ sich nicht aufhalten, nahm Gesangunterricht und wurde 1968 als bester Jazzsänger Deutschlands ausgezeichnet.

1972 hatte er mit der Sängerin Jeannie McKinley als Duo „Die Windows“ den Hit How Do You Do. Es wurde ein Nummer-eins-Hit in Deutschland und verkaufte sich 1,3 Millionen Mal.

Viele kennen Petrel aus der Hamburger Szene. Im Jahr 1974 gründete er mit dem Musiker Gottfried Böttger in Hamburg die „RENTNERBAND“. Hamburger Deern wurde ein bekannter Hit den heute noch die Spatzen von den Dächern pfeifen. Danach gab es noch die „Swinging Petrels“. Peter war auf der ganzen Welt unterwegs und singt heute noch mit vielen Bands und Solo-Musikern zusammen. Mit seiner jetzigen Ehefrau Martina Sauer, die vorher auch als Sängerin Tina Wulf bekannt war, singt er gemeinsam auch als Duo „Die Windows“.

