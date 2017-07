POL-HL: 03. Juli 2017 OH_Klingberg / Tödlich verunglückter Surfer auf dem Großen Pönitzer See

Lübeck (ots) – Am frühen Sonntagabend (02.07.2017) verstarb ein Wassersportler bei einem Ausflug mit seinem Surfbrett auf dem Pönitzer See. Gegen 18.40 Uhr wurde die Polizei von dem Vorfall auf dem Pönitzer See in Kenntnis gesetzt. Von den Beamten wurde vor Ort festgestellt, dass es sich bei der verstorbenen Person um einen 73-jährigen Mann aus Ostholstein handelte. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann mit einem Bekannten zusammen surfen. Die beiden Surfer waren nicht unmittelbar zusammen gefahren, hatten jedoch von Zeit zu Zeit Blickkontakt. Der Bekannte beschloss nach einiger Zeit, das Wasser zu verlassen. Da er den 73-jährigen dann eine gewisse Zeit nicht mehr gesehen hatte und dieser auch nicht an die Anlegestelle zurückkehrte, benachrichtigte er einen gemeinsamen Freund. Dieser machte sich, zunächst erfolglos, mit seinem Fahrrad auf die Suche nach dem Vermissten. Danach setzte er daher die Suche mit seinem eigenen Surfbrett fort. Er entdeckte die vermisste Person schließlich, zirka 10 Meter vom Ufer entfernt, leblos im Wasser treibend. Der Leichnam wurde von ihm geborgen und an Land gebracht. Das Surfbrett wurde in einiger Entfernung im Schilf gefunden und später durch die alarmierten Rettungskräfte geborgen. Von dem vor Ort erschienenen Notarzt wurde eine vorläufige Todesbescheinigung ausgestellt. Der Verstorbene verblieb zunächst bei dem zum Fundort bestellten Bestatter. Dierk Dürbrook

Quelle: presseportal.de