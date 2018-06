Lübeck (ots) – Hinweis zur telefonischen Erreichbarkeit der Lübecker Polizei Am Freitag, 08.06.2018 werden in der Zeit von zirka 01.00 Uhr – zirka 05.30 Uhr in Lübeck an der Possehlbrücke Kabelarbeiten durchgeführt. Innerhalb dieser Zeit wird die Polizei der Hansestadt Lübeck für zweieinhalb Stunden nicht über die Telefonanschlüsse 0451-131 -0 erreichbar sein. Im Bedarfsfall kann die Polizei jedoch über die 110 angewählt werden. Ann-Christin Schreiber

Quelle: presseportal.de