Lübeck (ots) – Auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Lensahn ist am frühen Dienstagmorgen (14.08.2018) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort mit der Brandbekämpfung befasst. Durch den Brand wird auch die Stromversorgung in der Region Cismar, Kellenhusen und Lensahn in Mitleidenschaft gezogen, weil eine direkt über dem Recyclinghof-Gelände verlaufende 110.000-Volt-Stromleitung aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden musste. Die BAB1 ist zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Pelzerhaken und Oldenburg-Süd in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert.

Quelle: presseportal.de