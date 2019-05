Lübeck (ots) – Verkehrshinweis: Demonstration in Lübeck am 30. April 2019 Am heutigen Dienstag (30. April 2019) kann es aufgrund einer Demonstration in Lübeck zu Verkehrsbehinderungen kommen. In der Zeit von 18.00 Uhr – 22.00 Uhr findet in Lübeck St. Lorenz eine Demonstration unter dem Motto „Lübeck Hart Backbord“ statt. Es werden circa 100 Teilnehmer erwartet. Nach der Auftaktkundgebung auf dem Konrad-Adenauer-Platz werden sich die Demonstrationsteilnehmer über den Lindenplatz in Richtung Hansestraße – Meierstraße – Wisbystraße – Trappenstraße – Artlenburger Straße – Ziegelplatz – Steinrader Weg – Fackenburger Allee – Schwartauer Allee – Friedenstraße in Richtung Brolingplatz bewegen, wo es schließlich zu einer Abschluss Kundgebung kommen soll. Eine Zwischenkundgebung ist nicht vorgesehen. Während der Demonstration ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es kann auch zu Einschränkungen oder Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Es wird um Verbreitung in den Hörfunkmedien gebeten.

