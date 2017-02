POL-HL: Achtung: Änderung des Textes von 14:21 Uhr (ungenaue Örtlichkeit) OH_Hemmelsdorf / Mann stirbt bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Lübeck (ots) – Auf der Landesstraße 181 in der Ortsdurchfahrt Hemmelsdorf kam es am Donnerstag (16.02.2017) gegen 10.05 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Fahrer eines unfallbeteiligten Fahrzeuges verstarb noch an der Unfallstelle. Der Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der 90-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die L181 aus Richtung Timmendorfer Strand kommend. Entgegen kam dem Mercedes ein mit zwei Personen besetzter Pkw Skoda mit Lübecker Kennzeichen. In einer Rechtskurve innerhalb des Ortes geriet der allein im Fahrzeug befindliche Mann aus Ostholstein in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Skoda zusammen. Der 90-jährige Mann verstarb trotz durchgeführter Reanimation am Unfallort. Die 46 und 64 Jahre alten Fahrzeuginsassen aus dem Skoda wurden leicht verletzt. Über die Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Erforschung von Unfallursache und Unfallhergang ein Sachverständiger angefordert. Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden von der Polizeistation Timmendorfer Strand geführt.

Quelle: presseportal.de