Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag (23. 10.) kam es in der Lübecker Innenstadt zu einem Beinaheunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Um 15:40 Uhr betrat bei Rot anzeigender Ampel ein ca. 11 Jahre altes Mädchen die Fahrbahn in der Breiten Straße Ecke Beckergrube. Ein 37-jähriger Fahrradfahrer musste daraufhin abbremsen und fiel auf die Fahrbahn. Er wurde jedoch nicht verletzt. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch zufällig hinzukommende Polizeibeamte des 1. Polizeireviers konnte der Unfallhergang nicht abschließend ermittelt werden. Es wird derzeit überprüft, ob durch den Verkehrsunfall Sachschäden verursacht worden sind. Vor diesem Hintergrund wird die ca. 11 Jahre alte Fußgängerin gesucht. Der Beschreibung nach soll sie ca. 1,60m groß sein und ein westeuropäisches Aussehen haben. Ihre dunklen Haare trug sie schulterlang. Zur Unfallzeit war sie mit einer blauen Jeans bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer 0451-1316145 entgegen.

Quelle: presseportal.de