Lübeck (ots) – Die am 24.06.2017, 14.25 Uhr, in 21502 Geesthacht, Spandauer Straße 26, in Brand geratene Lagerhalle konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Eine Beeinträchtigung durch Rauchentwicklung besteht nicht mehr. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Brandermittlungen dauern an.

Quelle: presseportal.de