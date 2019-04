Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck: Der 37 Jahre alte Flensburger, der am letzten Sonntag (31.03.2019) aus dem AMEOS Klinikum für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Neustadt geflüchtet war, konnte heute (03.04.2019), an seinem Geburtstag, in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) festgenommen werden. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen erfolgte die Festnahme durch Kräfte der rheinland-pfälzischen Polizei. Für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung bedanken wir uns. Am heutigen Tag steht Medienvertretern für Rückfragen zu dieser Meldung die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg, Frau Leitende Oberstaatsanwältin Stahlmann-Liebelt, bis 17:00 Uhr unter der Rufnummer 0461-89-346 zur Verfügung. Dr. Stephanie Gropp, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg und Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Quelle: presseportal.de