Lübeck (ots) – Die Mutter meldete sich noch am Dienstagabend beim 2. Polizeirevier Lübeck und nahm den Kuschelhasen, sehr zur Freude ihrer 1 Jahr und 8 Monate alten Tochter in Empfang. Die Lübeckerin gab an, dass eine Freundin sie auf den Facebook-Beitrag aufmerksam gemacht hat. Der Mutter zeigte sich gerührt durch die zahlreiche Anteilnahme und die vielen netten Nachrichten und bedankt sich, dass die Nachrichten so oft geteilt wurden und so das schnelle positive Ergebnis zustande kommen konnte. Die Polizei bedankt ebenfalls für die Mithilfe durch zahlreiches Teilen.

Quelle: presseportal.de