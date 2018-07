Lübeck (ots) – Am Samstagvormittag (21. Juli 2018) wurde die Lübecker Polizei darüber informiert, dass es in der Ziegelstraße zu einer Gefahrenstelle gekommen sein soll. Gegen 10:40 Uhr wurden die Beamten des 2. Polizeirevier Lübecks in die Ziegelstraße entsandt, da dort eine Gefahrenstelle nach dem Abriss eines Gebäudes entstanden sein soll. In einer zusammenhängenden Häuserreihe mit insgesamt vier Häusern wurde das mittlere Gebäude bis auf die Grundmauern abgerissen. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr und den Kräften des technischen Hilfswerkes (THW) wurde die Objektreihe besichtigt. Dabei konnten bei den neben der Baulücke befindlichen Häusern Schäden an den Außen- und Innenwänden festgestellt werden, so dass eine alarmierte Baufachberaterin des technischen Hilfswerkes zu der Ansicht gelangte, dass die drei neben der Baulücke befindlichen Häuser einsturzgefährdet sein könnten. Das THW sicherte die Häuser durch den Einsatz von entsprechenden Trägern. Während dieser Arbeiten wurde die Ziegelstraße stadtauswärts zunächst teilgesperrt. Ab circa 19:25 Uhr musste die Straße für anschließende Kranarbeiten für circa 3 Stunden vollgesperrt werden. Die Polizei hat für die betreffenden drei Gebäudeteile bis auf Weiteres ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Quelle: presseportal.de