Lübeck (ots) – Der gestern in Hamburg entwichene Strafgefangene der Justizvollzugsanstalt Lübeck ist heute Abend in Hamburg festgenommen worden. Die Polizei hatte aus der Bevölkerung einen Hinweis auf eine Anschrift in Hamburg erhalten, unter der der Gesuchte sich vermutlich verborgen halten sollte. Durch gemeinsame operative Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck mit Unterstützung durch die Hamburger Polizei sowie intensive Ermittlungen vor Ort gelang es, die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der der Verurteilte vermutet wurde, zu identifizieren. Um kurz nach 18:00 Uhr erfolgte sodann der Zugriff durch Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg, LKA 23. Der Gefangene ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde zunächst der Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis in Hamburg zugeführt. Bitte beachten Sie: Rückfragen zu dieser Meldung werden ab morgen durch die Staatsanwaltschaft Lübeck beantwortet. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck veröffentlicht: Stefan Muhtz Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Stefan Muhtz 0171-290-1111 (nicht für Rückfragen zu diesem Sachverhalt!!) http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de