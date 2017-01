POL-HL: Herzogtum Lauenburg_Lauenburg / Tötungsdelikt

Lübeck (ots) – Am 03. Januar 2017 erschien gegen 22.20 Uhr ein 25-jähriger Mann aus Lauenburg auf der Wache der Polizeistation Lauenburg und erklärte, seine Lebensgefährtin umgebracht zu haben. Bei der Überprüfung der Angaben durch die Polizei wurde die 27-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung tot aufgefunden. Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck übernommen. Die Staatsanwaltschaft wird am heutigen Tage (04.01.2017) den Erlass eines Haftbefehls gegen den Tatverdächtigen beim zuständigen Amtsgericht beantragen und die Vorführung des Beschuldigten vor den Haftrichter veranlassen.

Quelle: presseportal.de