"Antanz-Masche": Trickdiebe in Kiel vorläufig festgenommen Die Polizei hat drei Trickdiebe auf einem gemeinsamen Parkplatz eines Super- und eines Baumarktes in Kiel vorläufig festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Zeuge am Vortag die Männer dabei beobachtet, wie sie mehrfach Frauen ansprachen und versuchten, Wertsachen zu stehlen.

Prüfungen für gehobenen Polizeidienst laufen weiter Die Prüfungen für Anwärter des gehobenen Polizeidienstes in Hamburg werden wegen des neuartigen Coronavirus nicht verschoben. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf dpa-Anfrage am Donnerstag. Die 60 Prüflinge für den Bachelor seien - vorausgesetzt sie bestehen - bereits vom 1. April an

Zwei weitere Festnahmen nach Schüssen auf 27-Jährigen Ein halbes Jahr nach den beinahe tödlichen Schüssen auf einen 27-Jährigen in Hamburg-Neuallermöhe hat die Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen. Spezialeinheiten fassten am Mittwoch einen 20-jährigen Russen und einen 19-jährigen Deutschen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Russe s

Oberbürgermeister Kämpfer für zweite Amtszeit vereidigt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist am Donnerstag für eine weitere Amtszeit von sechs Jahren vereidigt worden. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar nahm dem bereits im Oktober wiedergewählten SPD-Politiker im Ratshaus den Amtseid ab, wie ein Stadtsprecherin mitteilte. Kämpfer hatte sich am 27. Oktob

Flughafen Hamburg schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit Weil der reguläre Flugbetrieb nach und nach zum Erliegen kommt, hat der Hamburger Flughafen am Donnerstag für seine Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. "Wir stellen uns darauf ein, dass wir in den nächsten Wochen höchstens zehn Prozent des Normalbetriebes sehen werden", sagte Flughafen-Chef Michael E

Star-Kicker: Neymar kehrt wegen Coronavirus nach Brasilien zurück Rio de Janeiro (dpa) - Fußballstar Neymar hat sich aus Frankreich nach Brasilien zurückgezogen. Das berichtete das Sportportal "Globoesporte" unter Berufung auf die Agentur, die den Offensivspieler von Paris Saint-Germain und der brasilianischen Nationalmannschaft berät. Laut dem Bericht hält sich N

Wegen Corona: Kieler Woche auf September verschoben Wegen der Corona-Pandemie wird die Kieler Woche 2020 auf Anfang September verschoben. "Diesen Schritt haben wir als Stadt gemeinsam mit den Veranstaltern der Segelregatten beschlossen", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag. "Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen - si

Heinold: Abstimmung von Bund und Ländern bei Hilfsprogrammen Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat das vom Bund geplante Hilfspaket für Solo-Selbständige und andere Kleinstfirmen wegen der Coronakrise begrüßt. "Es ist goldrichtig, dass nun auch der Bund die aktuelle Lage als Notfallsituation einstufen will", sagte Heinold am Donnerst

Bolsonaros Sohn löst diplomatischen Zwist aus Ein Tweet des Sohns von Präsident Bolsonaro führt zu Unmut zwischen Brasilien und China. Der wirft dem Land in Asien vor, mit dem Coronavirus falsch umgegangen zu sein. Die Antwort darauf lässt nicht lange auf sich warten. Eduardo Bolsonaro, Abgeordneter und Sohn des brasilianischen Präsidenten Jair