POL-HL: HL /_Kücknitz / Fahrradkontrolltag an der Trave-Gemeinschaftsschule

Lübeck (ots) – Am Dienstag (01.11.2016) kontrollierten Beamte der Polizeistation Kücknitz gemeinsam mit der Schulleitung der Trave-Gemeinschaftsschule die Fahrräder der Schüler der Klassen 1-10. Bei der unangekündigten Kontrolle wurden insgesamt 94 Fahrräder überprüft. Auffallend war die hohe Zahl der Räder, bei denen Mängel festgestellt wurden. Es waren 56 Fahrräder, die nicht verkehrsgerecht waren. Überwiegend wurden Bremsen und Beleuchtung beanstandet. Die Polizei fordert auch die Eltern auf, auf die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder ihrer Kinder zu achten. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Beleuchtung für die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr extrem wichtig. Die Beamten der Polizeistation Kücknitz kündigen an, die tägliche Schulwegsicherung aufgrund der festgestellten Ergebnisse noch zu intensivieren.

Quelle: presseportal.de