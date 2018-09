Lübeck (ots) – Polizeibeamten des Videotrupps beim Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) in Scharbeutz waren am gestrigen Donnerstagvormittag (20.09.) auf der Autobahn A 1 in Richtung Hamburg unterwegs, als im 120 km/h Bereich ein schwarzer DB an ihrem Messfahrzeug mit deutlich zu schneller Geschwindigkeit vorbeifuhr. Nach Abzug der Toleranzwerte ergab eine Videomessung 176 km/h. Der Fahrer, ein 49-jähriger aus dem Kreis Ostholstein, wird für die Geschwindigkeitsüberschreitung 240 Euro und Verwaltungsgebühren zu bezahlen haben. Zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot vervollständigen diesen Bußgeldtatbestand. Bei dem vorgelegten Führerschein stellten die Beamten fest, dass dieser in Montenegro ausgestellt wurde. Da sich der Mann bereits seit 2005 in Deutschland aufhält, hat dieser Führerschein für Deutschland die Gültigkeit verloren. Somit fuhr der 49-jährige offenbar ohne gültige Fahrerlaubnis.

Quelle: presseportal.de