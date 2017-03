POL-HL: HL-B 75 / Widerstand gegen Polizeibeamte: drei Beamte verletzt

Lübeck (ots) – Am Mittwoch (01.03.17) wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der auf der B 75 offensichtlich in den Graben gefahren wurde. Bei einer anschließenden Überprüfung der Insassen kam es zu einem Widerstand, bei dem mehrere Beamte verletzt wurden. Gegen 21.00 Uhr wurde der Polizei ein roter unbeleuchteter Seat Ibiza im Straßengraben liegend an der B 75 (Fahrtrichtung Travemünde) gemeldet. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Fahrer noch, sich im Fahrzeug umzusetzen, um offenbar nicht als Fahrer erkannt zu werden. Die Klärung des Sachverhalts vor Ort gestaltete sich schwierig, da die aus Syrien stammenden Personen (17, 18, 20 J.) der deutschen Sprache kaum mächtig und offenbar stark alkoholisiert waren. Außerdem widersetzte sich der vermeintliche Fahrer (20 J.) den Maßnahmen der Polizei derart, dass drei eingesetzte Polizeibeamten verletzt wurden. Zwei von ihnen sind derzeit nicht mehr dienstfähig. Eine Blutprobe, Ingewahrsamnahme des 20-Jährigen sowie Anzeigenerstattung waren die Folgen. Ermittlungen müssen nun klären, ob und wie es zu dem Unfall gekommen ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Quelle: presseportal.de