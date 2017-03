POL-HL: HL-BAB 20 / Von Hamburg nach Stralsund für nur 15,- Euro?

Lübeck (ots) – Über eine Mitfahrzentrale hatte ein 27-Jähriger sich am Donnerstagmorgen (16.03.17) eine Mitfahrgelegenheit nach Mecklenburg Vorpommern besorgt. Als „sein“ Fahrer auf der Autobahn von der Polizei kontrolliert wurde, staunte er nicht schlecht. In Hamburg war er in den VW Golf gestiegen, der ihn für 15,- Euro nach Stralsund bringen sollte. Gegen 09.45 Uhr fiel aber dieser Golf im Bereich Lübeck Genin/Groß Sarau auf der BAB 20 (Fahrtrichtung Osten) einer zivilen Streifenwagenbesatzung des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz auf, denn der Wagen war erheblich zu schnell unterwegs. Die Technik des Videowagens der Polizei hatte den VW bei erlaubten 100 km/h mit 141km/h (abzüglich der Toleranz) gemessen. Daher folgte eine Kontrolle an der Anschlussstelle Lüdersdorf. Hier stellte sich zudem heraus, dass der Golf-Fahrer gar keine Fahrerlaubnis besitzt und sein Pkw nicht mehr versichert ist. Daher musste eine Weiterfahrt von den Beamten untersagt werden, was den Mitfahrer sichtlich schockte. Er fragte nach einem Bahnhof und muss wohl nun doch mehr Geld für die Fahrt nach Stralsund zahlen. Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde Anzeige erstattet. Das Auto musste er stehen lassen und muss nun auch sehen, wie er nach Stralsund kommt und sich zudem um seinen Golf kümmern.

Quelle: presseportal.de