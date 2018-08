Lübeck (ots) – Gemeinsame Medienmitteilung der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Die Mitarbeiter der Filiale eines Discounters in der Lübecker Ziegelstraße wurden am Montagabend (09.07.2018) Opfer eines Überfalles. Der bewaffnete Täter hatte sich offenbar zuvor unbemerkt einschließen lassen. (siehe gem. Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Lübeck und Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck vom 10. Juli 2018 und ots/Auftrag 3366519) Zwei Mitarbeiterinnen des Marktes waren nach dem Verschließen der Türen mit den Aufräum- und Reinigungsarbeiten und mit den Vorbereitungen für den nächsten Tag beschäftigt. Als die beiden Mitarbeiterinnen gegen 22.30 Uhr gerade mit dem Zählen des Geldes beschäftigt waren, stand plötzlich ein Mann in der Tür zum Büro. Er bedrohte die Frauen mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Nachdem ihm das geforderte Geld ausgehändigt worden war, ließ der Täter sich von einer Mitarbeiterin eine Tür aufschließen und entfernte sich zu Fuß in Richtung der hinter dem Markt befindlichen Grünanlagen. Fahndungsunterstützend veröffentlichen die Ermittler ein Foto des Täters. Hierzu liegt ein richterlicher Beschluss vor. Hinweise zu diesem Sachverhalt und zu der abgebildeten Person zu dem beschriebenen Täter bitte unter der Rufnummer 0451-1310 an das Kommissariat 13 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck. Dr. Ulla Hingst/Stefan Muhtz

Quelle: presseportal.de